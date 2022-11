Järgmise aasta augustis esineb Eestis maailmakuulus Kanada muusik The Weeknd. Laulja kontsert Tallinnas on aga sotsiaalmeedia kasutajad kahte leeri ajanud – ühed tunnevad rõõmu, et tuntud muusik Eestis esineb, teised aga pole The Weekndist varem kuulnudki.