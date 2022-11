Esimest korda avalikkuse ees: Pete Davidson käis koos modellist kallimaga kossumängu vaatamas

Davidson ja Ratajkowski ilmusid koos 27. novembril New Yorgis Madison Square Gardenis toimunud korvpallimängule, kus New York Knicks mängis Memphise Grizzlesi vastu. Modell ja koomik istusid platsi ääres kõrvuti ja paistsid teineteise seltskonda nautivat.

Väljaande E! Newsi andmetel on paar käinud mõnel kohtingul ja on teineteist tundnud aastaid. Pete ja Emily hakkasid rohkem suhtlema pärast seda, kui koomik oli Ratajkowskile saatnud sõnumeid, et soovib temaga kohtuda. „Emilyle meeldib Pete praegu väga. Nende suhe on veel värske, kuid nad on pidevalt teineteisega suhelnud,“ teadis allikas rääkida.