FOTOD | Särav kui diskokuul! Hanna Martinson tähistab sünnipäeva eriti säravalt: ega pikka juttu polegi

„Siis tuli talvine aeg, eksamite aeg ja teatati mulle ja ühele kursavennale, et meie seal koolis enam ei jätka. See tuli ootamatult, seal oli null hoiatust,“ meenutas ta. Hannale öeldi otse, et on näha, et tema jaoks on see kool keeruline ja lavakas võib-olla polegi tema jaoks mõeldud.