Jüri Ratas tantsusaatest: ma olen igal juhul võitja, sest saate eesmärk on täidetud

„Ma olen igal juhul võitja, sest saate eesmärk on täidetud. Minu soov oli, et Eesti mehed pöörduksid vähemalt kord aastas arsti juurde. Ma olen päris palju oma kaalust alla võtnud. Ma olen jätkuvalt ülekaaluline. Ma püüan sellega tööd teha,“ rääkis Jüri.

Finaalis oli Jürile kaasa elamas ka tema abikaasa Karin. „Suurepärane, millega nad hakkama said. Kui ilusad kavad ja kui palju nad on inimestele nende saadete jooksul meelelahutust pakkunud, kuni lõpuni välja. Ma olin iga kord saalid ja emotsioon oli ülev,“ ütles Karin.

Kroonikale antud intervjuus tõdes Jüri, et seda rutiini hakkab ta kindlasti igatsema. „See oli ju vahva - treeningud, toredad inimesed, kerge närvipinge. Võtab ikka mõni päev aega, et siit tagasi tavaellu astuda.“ Ka Tarmet leiab, et oli tore millegi nimel pingutada ja trenni teha. Vaata lähemalt videost!