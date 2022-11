RANNAVÄLJAANNE: 20. juubeli eri!

Jutuks tulid ka eelarvamused. Maria ise usub, et eelarvamusi on ühe inimese kohta täpselt nii palju kui on tal tuttavaid, aga kindlasti on ka mõned tüüpilised, mis korduvad: „Ma olen enda kohta kuulnud seda, et ma olen nagu väga korralik, igav ning poliitkorrektne, ja samas teised eelarvamused on täiesti teisel pool seina, näiteks, et ma olen mega crazy, eriti pidutsemise koha pealt.“ Rannaväli lisab ka, et kindlasti on eelarvamusi, mis peavad paika ja mis mitte, oluline on nendest lihtsalt liigselt mitte välja teha.