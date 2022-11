„Tantsud tähtedega“ selleaastase hooaja alguses oli Kaja Kallas vägagi positiivselt meelestatud sellest, et tema poliitiline konkurent Jüri Ratas on sinna osalema läinud. Kuid nüüd, kus on teada, et Keskerakonna esimees lõpetas 2. kohal, on Kallasel palju krõbedam kommentaar öelda.