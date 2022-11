Hannes Kaljujärv: olen oma lastega lähedane, jõuan mõttes nendeni iga päev

Käbid ei kuku kännust kaugele, see on Kaljujärvede peres kindla peale niimoodi. „Olen oma lastega lähedane, jõuan mõttes nendeni iga päev,“ sõnab Hannes. Ta pole isa, kes pealekasvule ohtralt õpetussõnu külvab, aga üht-teist on tal öelda. „Armastus on kõige tähtsam. See on number üks. Kui see on, siis saab kõike andestada,“ ütleb näitleja.