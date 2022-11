Luule Komissarov Ülle Lichtfeldti võidust tantsusaates: ma tugitoolist lihtsalt karjusin

„Ma vaatasin kõik pühapäeva õhtud [saadet] justnimelt Ülle pärast. Mul on kahju, et see ära lõppes. Eile õhtul lahkusin „Õnne 13“ võtetelt ja jõudsin kümme minutit enne kaheksat koju. Istusin maha ja hakkasin vaatama. Kui see teade tuli, siis ei olnud midagi muud, kui ma tugitoolist lihtsalt karjusin ja kargasin üksipäini püsti. Mul oli kohutavalt hea meel. Tõesti oli hea meel,“ meenutas Luule.

Komissarov sõnas, et ta pole uskunud, et Ülle selleks võimeline on. „Ma teadsin, et ta laseb spagaati ja liigub hästi. Aga et ta niimoodi need tantsud selgeks õpib nädalaga, seda ma küll ette ei kujutanud,“ lisas ta.