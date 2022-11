KUULA | Stefan andis välja debüütalbumi „Hope“: ma ei kaota kunagi lootust headusse

Plaadilt leiab veelgi mitmeid juba suurhiti staatuses olevaid lugusid, mida suurem osa eestlasi juba väga hästi teavad. Teiste seas selle aasta üks enimmängitud raadiohitte „Miraaž“, eelmise aasta ülimenukas duett koos Liis Lemsaluga „Doomino“ ja uus, kuid juba suurt menu nautiv „Kiri külmkapi peal“. Tegemist ongi Stefani kogumikalbumiga, millelt leiab lisaks seniilmunud singlitele ka uusi lugusid.

„Me ei mõelnud väga pikalt, mida albumi nimeks panna. Esiteks tähendab see lugu minu jaoks väga palju, kuna on aidanud mind artistikarjääris kõige kaugemale. Teiseks sümboliseerib see nimi ka väga hästi mind isikuna. Ma ei kaota kunagi lootust headusse, inimlikusesse ja väärikusse,“ avab Stefan oma esimese albumi nime tagamaid.

Stefan arvab, et ka maailm vajab alati natuke lootust, et kõik läheks paremaks. „See album on minu jaoks suurema tähendusega, ta on peegeldus minu arengust artistina. Tahan alati endast parima anda ja loodan, et see kogumik minu teekonnast meeldib teile ja toob häid mälestusi silme ette ja ka üllatab heal moel.“

Albumil on kokku 15 lugu. Lisaks uuele materjalile leiab sealt Stefani viimase viie aasta suurimad hitid ja paar akustilisema lähenemisega uusversiooni vanematest lugudest, näiteks tema esimene singel sooloartistina „Without You“ ja „Laura“, mida Stefan originaalis esitas veel Vaye koosseisus.

Albumil on ainsa laenloona Stefani versioon Terminaatori legendaarsest loost „Kaitseta“.