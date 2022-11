ARMAS VIDEO | Luisa Rõivas valmistub koos lastega pühadeks: jõuluvalgus toob rõõmu ja rahu

Luisa meenutas oma postituses, et kui ta väike oli, siis oli tema ema see, kes koju jõulumaagiat lõi. „Alati, kui ka lastega jõuluks Elva läksin, olid emal kõik aknad kaunistatud, erinevad oksad täis ehteid ja kuusk toas. See oli alati nagu oma pisike ja kodune jõulumaa,“ kirjutas Rõivas oma video juurde ja lisas, et päkapikud ega jõuluvana ei puudunud neil kunagi.

„Ma armastan jõule nii tohutult just ilmselt tänu emale ja ma ei jõua tihti oodata, et saaks juba kodu kaunistada. Kõik mu sõbrad teavad, et kui nad arvavad, et nad panid liiga vara kaunistused välja, siis Luisal on ilmselt juba oma kuu aega kuusk püsti ja nii see on,“ lausus lauljanna. “No lihtsalt kuidagi mõnusat rahu ja rõõmu toob see jõuluvalgus,“ sõnas Rõivas veel.