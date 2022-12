Vene meedia uus teooria: Maksim Galkin põgenes riigist hoopis teisel põhjusel kui sõda

Ukraina sõja juba selle esimestel päevadel hukka mõistnud Maksim Galkin on sattunud kodumaal taas erinevate teooriate hambusse. Sealne meedia ei suuda leppida mõttega, et armastatud meelelahutaja ikkagi ainult sõja tõttu Venemaalt lahkus ning arvatakse, et tegelikult on mehel musti saladusi, mida peita.