TREILER | Hakkab nalja saama! Uus kodumaine komöödia „Kuulsuse narrid“ esilinastub jaanuaris

Filmi režissööri Ain Mäeotsa sõnul jõuab kinolinale ehe komöödia, mille peategelastele saamatusele ja unistustele saab nii kaasa elada kui ka kaasa tunda. „Nende julgus katsetada ja ebaõnnestuda on hämmastav, aga nad on veendunud, et utoopilistest ideedest võib sündida midagi suurt.“

Stsenarist Ott Kiluski hinnangul on Bornhöhe tekstid juba kindlustanud koha Eesti filmiklassikas Kromonovi, Valtoni ja Meri „Viimse rekliikvia“ näol. „Lisaks ajaloolistele jutustustele oli Bornhöhel ka annet huumoriks. Seda näitab tema jutustuste kogu „Tallinna narrid ja narrikesed“, mille parim lugu ongi „Kuulsuse narrid“.“ Kiluski sõnul mäletab tema generatsioon telelavastust armastatud näitleja-duoga, aga nooremad seda enam ei tea. „Just väärtuslik algmaterjal oligi põhjuseks, miks otsustasime selle loo uuesti tänapäevases kvaliteedis ja filmilikult jäädvustada, et humoorikat teost ka uutele põlvkondadele tutvustada.“

Kolkakülast saabub tillukesse provintsilinna Saalomon Vesipruul, kes, pärast mitmeid põrumisi erinevates ametites, otsustab läbi lüüa vabakutselise kirjanikuna. Ta rendib endale väikese toakese pesunaisest üksikema Agnese tagasihoidlikus elamises. Paraku pole Vesipruuli üllad kavatsused määratud teostuma, sest oma kutsumusse sisse elades tuleb tal tutvust teha oma naabri – looduseuurija ja leiutaja Jaan Tatikaga. Saatuse tahtel ja paljude iseäralike juhtumiste tõttu ei sünni siit suurt ja südamlikku sõprust, vaid risti vastupidi – otsatu vastastikune vihkamine. Olukorda ei tee sugugi lihtsamaks seegi, et Saalomon korteriperenaises oma muusat näeb. Tatikal on Agnesega sootuks omad plaanid ja nende nimel on ta valmis tulest ja veest läbi minema. Sortsu õli valab tulle ka liiakasuvõtjast Värdi, kel samuti kahtlaselt tihti Agnese juurde asja. Ka Agnesel on omad soovid ja unistused – leida armastus, kes suudaks olla isaks tema väänkaelast pojale.