VIDEO | William ja Kate vilistati spordivõistlusel rassismiskandaali pärast välja

Nad pole selles ise süüdi, vaid põhjus lasub Williami ristiema näotus käitumises. Enne kohtumist oli Briti kuningakoda teatanud, et leedi Susan Hussey ei tööta enam nende heaks. Too otsustas ise lahkuda, kui tema rassistlikud väljaütlemised päevavalgele tulid.

Üritusel osales Ida-Londonis tegutseva heategevusorganisatsiooni Sistah Space direktor Ngozi Fulani, kes on aastaid töötanud selle nimel, et tõsta teadlikkust koduvägivalla kohta. Ta ütles, et oli leedi Hussey käitumisest šokeeritud.

Fulani sõnul oli leedi Hussey küsitlenud teda selle kohta, kust ta pärit on. Kui tumedanahaline naine oli mitmel korral kinnitanud, et ta on ikkagi Suurbritannias sündinud ja üles kasvanud, ei rahuldanud vastus siniverelist daami. „Kust sinusugused inimesed tulevad?“ oli leedi ühel hetkel pärinud. Ta ei olevat üldse nõustunud sellega, et mustanahaline Fulani end britiks peab, vaid Hussey oli mänginud lausa „arvamismängu“ selle kohta, kust tema vestluspartneri juured pärinevad.