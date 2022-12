Katie Price`i argipäev: haiglaskäik ja tiivaripsutuse purustav jõud suhtele

Alles hiljuti kajastas Briti kõmumeedia, kuidas ilulõikuste sõltlane Price soovib jälle oma keha kohendada. Kuuldavasti on tema perekond vastu, kuna naine on selgelt juba liigagi palju kirurgi noa all käinud.

Nüüd aga raporteerib Metro, et Price postitas sotsiaalmeediasse pildi, et väisas Londonis haiglat. Ilmselt võib see olla seotud 2020. aasta õnnetusega, kui ta Türgi puhkusereisi ajal murdis jalaluud. Juba toona oli juttu, et tüsistused saadavad teda terve ülejäänud elu.

Lisaks sellele on Price pildil seoses lahkuminekuga kihlatu Carl Woodsist. Teate avalikustas Woods oma Instagrami kontole postitatud videoklipis. Ta pihtis, et kogu juhtum on päris piinlik. Nimelt olevat Price tunnistanud, et pettis teda. „Ta magas kellegi teisega,“ nentis Woods. „See on selle suhte lõpp. Pean nüüd keskenduma sellele, et oma elu taas rajale saada. Pean keskenduma endale,“ sõnas ta.

Price ja Woods olid koos 2020. aasta juunist. Nad kihlusid kümme kuud hiljem. Paarikese suhe aga polnud sugugi roosiline, korduvalt kutsuti nende kodutülisid lahutama politsei.