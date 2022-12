VIDEO | Fännid on murest murtud! Mis ometi juhtus Simon Cowelli näoga?

Daily Mail vahendab, et fännid on murelikud.

„Paistab, et ta nägu sulab,“ imestas sotsiaalmeedias üks inimene. Teine torkas, et keegi on vist unustanud Snapchati filtrid maha võtta. Samas oli neidki, kes takka kiitsid. „Simon Cowell muutub iga aastaga aina nooremaks,“ märkis üks neist.

Viimase kahe aasta jooksul on Cowell kaalus palju alla võtnud. Ta otsustas oma elustiilis kannapöörde teha, kui sattus 2020. aastal liiklusõnnetusse. Ta teeb regulaarselt trenni ning timmis ka oma unerütmi paika. Samas on ta tunnistanud, et on kasutanud ka ilukirurgide teenuseid.