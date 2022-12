Kanye West löödi taas Twitterist minema: räppar eksis olulise reegli vastu

Elon Musk avaldas, et Kanye oli eksinud Twitteri reegli vastu, mille järgi on keelatud vägivallale õhutamine. Musk, kes on öelnud, et seisab sõnavabaduse eest, tervitas Kanye tagasitulekut Twitterisse selle aasta oktoobris. Nüüd enam räppari kontot sotsiaalmeediaplatvormil aga pole.