Lenna Kuurmaa perelisast: kui peaks juhtuma, et saame veel ühe lapse, siis nii on

„Mina mõtlen nii, et elan rahulikult oma elu, ja kuigi ma otseselt vajadust neljanda lapse järele ei näe, siis oma peas pole ma mõelnud, et nüüd on kõik ja rohkem kindlasti ei tule. Kui peaks juhtuma, et saame veel ühe lapse, siis nii on. Aga olen ka oma kolmese komplektiga rahul. See on juba väga intensiivne elu,“ naerab laulja.