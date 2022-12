TV3 uus saade „Salalaul“ üllatab nii külalisi kui ka vaatajaid võimsate esituste ja emotsioonidega

„Salalaul“ on saade, kus lauljaid, näitlejaid, sportlasi ja teisi kõigile tuntud inimesi üllatatakse erilisel viisil. Staaride auks kõlavad muusikalised etteasted, mille on neile just spetsiaalselt saate jaoks ette valmistanud sõbrad, lähedased või hinnatud artistid. Staarid ei tea, kes, miks, kuidas ja millise esitusega neid üllatab, kuid kindel on see, et iga salalaul toob ilmsiks mõne südantsoojendava loo, austusavalduse või liigutava taaskohtumise.

„Salalaulu“ stuudios, otse publiku silme ees, on spetsiaalne lava, mille keskel asub tool. Just sellele, pimendatud stuudio valgusvihku seatud toolile pannakse igas saates istuma tuntud inimesi, kel pole õrna aimugi, mis sealsamas kohe juhtuma hakkab. Staar istub toolil, süda ärevusest põksumas, peopesad higised ja peas keerlemas küsimused: „Mis siin toimub? Milleks ma peaksin valmis olema? Kes mind üllatada soovib? Aga äkki ma ei üllatugi? Miks ma üldse tulin? Millal see kõik juba algab?“

Staari pimestavad talle suunatud valguskiired ning ta ei näe inimesi, kes temast vaid mõne meetri kaugusel teisele poole valgusmüüri hiilivad, et neile armsat saatekangelast üllatama valmistuda. Ühtäkki valguskiired pöörduvad, kõlavad esimesed taktid tuttavast laulust ning kottpimedus kaob, et maad anda maagilistele minutitele, kus staarile väga erilise tähendusega laul vallandab uskumatu mälestuste- ja emotsioonidetulva. Kui kõige lõpuks astuvad lavale ka ammused sõbrad, on taaskohtumised nii liigutavad, et õnne- ja tänupisarad voolavad nii staaril, üllatajatel, saatepublikul kui ka vaatajatel kodudes. Kõigi süda ja hing valguvad täis suurt soojust ja rõõmu inimeste, suhete, ühiste mälestuste, loomingu ja elu üle.