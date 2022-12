Ago Anderson: mida tõsisemalt komöödiarolli teha, seda naljakam on

Kevadel 50. juubelit tähistanud Ago Anderson on eestlaste südametesse pugenud meeldejäävate rollidega nii teatrilavalt kui kinoekraanilt. Sel PÖFFil esilinastus uus kodumaine sari ,,Piloot'', kus noorte tähtede kõrval astub ka Anderson üles. Rääkisime näitlejaga tema uutest teatrilavastustest, komöödiakarakterite kehastamisest ning toredast taaskohtumisest vanade kolleegidega.

Sügisel on Ago Anderson nii lavalaudadel kui ka kaamera ees rakkes. Äsja esietendus Pärnu Endla teatris Andres Noormetsa lavastus „Linda Vista“, mis on osutunud nii populaarseks, et juba veebruarini on piletid välja müüdud. Linda Vista lugu räägib ühe mehe ümbersünnist, peaosas Andersoniga, kes mängib kahe naise esimest armastajat või ''kahenaisepidajat'' nagu ütleb näitleja enda sõnadega ja lisab: ,,Peaosatäitja roll on küll uhke, aga võtab ka päris kõvasti aega ja energiat, oled ju koguaeg laval.''

Nalja tuleb teha tõsiselt

Teatrilaval on Ago Anderson mänginud seinast seina rolle, kuid teleprojektides on ta jätnud kustumatu mälestuse just komöödiatega nagu „Klassikokkutulek“, „Kellapid“ ja „Eesti matus“. Sarja- ja filmimaailmas on aga tavaline, et osad näitlejad kujunevad teatud tüpaažideks, kes säravad sarnase karakteriga rollides. ,,Mulle endale ei tundu, et mul oleks kujunenud kindel tüüproll, aga samas telerollides on tõesti juhtunud sarnaseid tegelaskujusid. Aga mis siis, töö on töö ja eks natuke on ikka need tüübid erinevad,'' räägib Anderson ja lisab, et ta on rahul, kui sellised koloriitsed rollid talle sobivad ja ta teeb neid rõõmuga.

Koomilise karakteri puhul on väljakutse mängida teda nii, et ka vaataja naeraks. Anderson läheneb aga komöödiarollidele tõsiselt. ,,Põhiasi on see, et mida tõsisemalt teha, seda naljakam on. Kui on naljakas tekst ja üritad sinna nalja otsa teha, siis on imelik. Aga kui võtad jaburat olukorda nii, et sa oled tõsiselt mures või hädas, siis on naljakas,'' jagab näitleja enda nippi ja eduvalemit.

Värvikas isakuju