KUULA | Brainstorm kirjutas Ilmar Raagi filmile „Erik Kivisüda“ lõpuloo!

„On suur au ja privileeg anda nii mõjusale mängufilmile oma muusikaline puudutus, töötasime selle kallal kogu bändi ja koos meie Rootsi produtsendi Povel Olssoniga. Loomulikult pidasime nõu ka režissöör Ilmariga, et sünniks ilus ja romantiline laul sellest, kui oluline on sõbra toetus rasketest aegadest ülesaamisel,“ ütles Renārs Kaupers. Ta ootab põnevusega pühapäevast esilinastust Tallinnas, sest pole isegi veel lõpptulemust näinud.

Ettepaneku liituda „Erik Kivisüda“ meeskonnaga tegi talle filmi Läti-poolne kaastootja Roberts Vinovskis (Studio Locomotive), kes lisaks ideele kirjutada filmilaul pakkus muusikule ka piraadirolli. Kaupers kehastab filmis moekat piraati nimega Versats. „Kogu filmimise protsess oli tõeliselt nauditav, muidugi eriti tore oli, et sain mängida nii ekstsentrilist ja värvikat karakterit!“

Laulule „Alive Again“ sündis ka muusikavideo, mille režissöör on Kaupersi bändikaaslane Kaspars Roga. „Oleme väga õnnelikud, et saime filmile oma panuse anda. Muusikavideos püüdsime kujutada õdusat, kuid samas väga kino- või helistuudiolikku atmosfääri, kus vaataja saab end tunda ühtaegu filmi sünni juures. Usun, et video võiks anda edasi seda soojust, mida õhkub ka filmist.“