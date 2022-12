Harry ja Meghani dokumentaal põhjustas kuningakojas paanika. Korraldatakse kriisikoosolek

Charles III ja prints William valmistuvad selleks, et kuninglikku perekonda süüdistatakse rassimis ja Harry ning Meghani kehvas kohtlemises, vahendab Mirror. Kokku on kuus osa, millest esimene jõuab Netflixi järgmisel neljapäeval.

Kuninglikud allikad viitavad, et perekond on pahane, et treileriga torpedeerisid Harry ja Meghan Williami ning Kate`i USA visiiti. Pealkirjades polnud enam nende reis, vaid hoopis kõmuline dokumentaal. Harry ja Meghan on saanud juba külge hüüdnime „Kardashianid“, kuna nad janunevad tähelepanu järele.