EDUHOROSKOOP | Ühe tähtkuju esindajad võiks endale lubada kõike, mis hinge õnnelikuks teeks

Kroonika eduhoroskoobist selgub, et tänu oma tahtejõule on Sõnnil rahaga alati paremini, kui ta endale tunnistada lubab. Ta võiks endale lubada kõike, mis hinge õnnelikuks teeks, kuid tark Sõnn teab, et varandust nii väga kauaks jaguda ei saa. Sellest olenemata pea meeles, et raha vajab tuulutamist ja Sõnn ka mõningast hellitamist.