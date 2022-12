VAATA | Bedwetters avalikustas hullumeelse muusikavideo: punti võeti ka Nublu ja Kristel Aaslaid!

Järvesaare sõnul olid võtted väsitavad, kuid ütlemata lõbusad, sest filmimisest võtsid osa mitmed bändiliikmete sõbrad. Kindlasti märkavad teravamad silmapaarid, et videos teevad paljude teiste seas kaasa ka Nublu, Kristel Aaslaid ja Liisa Leetma. „Sõpradega on alati hea kõiksugu projekte ellu viia. Loodame, et järgmise loo ajaks on meil sõpru juurde tekkinud, kuid selles ei saa lõpuni kindel olla,“ lisas ta.