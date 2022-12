Toomas Lunge sõprusest Tõnu Raadikuga: pean Tõnut oma vennaks, ehkki mul on ka oma lihane vend olemas

Toomase sõnul oli Tõnu tema jaoks iidol ja täiesti terviklik nähtus. Toomas oli teda koolipoisina makilintidelt kuulanud ja korduvalt laval esinemas näinud. „Tänan saatust, et sõpradeks saime ja sõpradeks jäime. Tõnu mängib absoluutselt kõiki pille, talle on kõik antud. Mina näpin ka pille, aga oskan seda teatud piirini. See, mida Tõnu teeb - tal lendab kõik käes ja energia, mis temast laval välja paiskub, on täiesti erakordne. Ma ei tea kedagi oma elus, kellega oleks nii adrenaliinirohke, sest ta on nii andekas,“ kiidab Toomas.