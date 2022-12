Ivi Eenmaa seljatas raske haiguse: kaks nädalat sain intensiivravis antibiootikume, siis õppisin uuesti käima

Eenmaa rääkis 2022. aasta veebruaris Eesti Ekspressile riigikogu saalis infarkti saamisest. „Ma olin justkui kange kõrini välja. Tasakesi siiski läksin, kellelegi kurtma ei hakanud, sain ikka saali kuidagi ja istusin oma kohale. Istung polnud veel alanud, Hanno Pevkur juhtis riigikogu. Ta sai aru, et mul on paha. Siis tuli Tiiu Aro, kes on ise arst, ja me liikusime saalist kuidagi ära, olin üleni higine.“