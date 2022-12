KLÕPS | „Täitsa modell kohe!“ Lauri Pedaja tütar on tublisti kasvanud

Pedaja andis 3. mail 2021. aastal Instagrami vahendusel teada, et sai armsa pisitütre isaks. „Täna öösel kell 2 äratas Gethel mind teatega, et tal hakkas sünnitustegevus. Tuhud tulid ja läksid, Gethelis ärkas ürgnaine, kes tegi järjest madalamat ja valjumat häält,“ kirjeldas Lauri toona magamata ööd.

Koroona ajal aga ei saanud Lauri koos kaasa ja lapsega koju minna. „Just olin saanud hoida oma tütart süles, loonud temaga esimese tõelise kontakti ja siis lõigatakse see kontakt justkui noaga läbi. Loodan siiralt, et tulevased värsked isad seda kogema ei pea,“ tõdes Lauri toona Õhtulehele .

„Muidu oleksin ilmselt tõstukiga haigla akna taga ja katsuksin sealt sisse ronida,“ muigas ta. „See olukord on ääretult kurb, aga minu elus juhtunud midagi erakordset, mis juba praegu on täielikult muutnud minu mõttemaailma – see on lihtsalt nii võimas tunne, olla isa, sõber, hoidja, kaitsja oma lapsele,“ lisas Lauri.