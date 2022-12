„Tantsud tähtedega“ heategevuslikus erisaates näeb, mis jäi kaamerate taha!

„Tantsud tähtedega“ hooaja jooksul said kõik osa erilistest tantsunumbritest, mis vaimustasid ja sütitasid, pakkudes suurepärast meelelahutust. Seda, mis seni on jäänud kaamerate taha, näeb nüüd põnevates erisaadetes, millest esimene on TV3 eetris täna. Televaatajad saavad osa sellest, kuidas etteasted sündisid, mis osalejaid ja tegijaid rõõmustas või kurvastas ning kuidas tantsusaade muutis paljude inimeste elusid.