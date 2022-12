Liis Lemsalu ja Stefani jõulutuuri kavasse jõudis araabiakeelne laul: see oli päris suur amps

„Me oleme seekord täitsa lähenenud asjale nii, et me oleme võtnud terve maailma jõulumuusika ette ja põhimõtteliselt laulame väga erinevates keeltes ja toome rahvale natuke rohkem infot, et väga tuntud ja levinud lood, aga kust need pärinevad ja miks need nii tuntud on,“ rääkis Liis

Neil on plaanis lausa araabiakeelne lugu esitada. „See oli päris suur amps, kuna me sukeldusime Google'i internetimaailma, siis üritasime leida erinevaid jõulupalasid ning siis leidsin juhuslikult ühe Liibanoni loo ja see oli nii ilus. Nii kaunis. Ma ei olegi nii kaunist jõululugu kuulnud üle kümne aasta.“

Koit Toome rääkis, et ta on elus esimest korda sellisel jõulutuuril sellise kavaga, kus meestega koos teevad mitmehäälset laulu. „See on hästi kihvt. Mul tulevad igast vanad poistekoori ajad meelde ja südame alt läheb soojaks.“