„Kuldvillak“ sai uue viie saate tšempioni: võitja teenis üle kolme tuhande euro

Tegemist on kolmanda viie saate võitjaga. Möödunud aastal võitjaks osutus Toomas, kes viiendas saates teenis 1230 eurot ja kokku 5020 eurot.

Viienda saate viimases ehk kuldvillaku ringis küsiti järgmist: „Kui see kiirtoidukett tahtis minna Austraalia turule, siis oli samanimeline seal juba olemas. Seepärast kasutavad nad maakera kuklapoolel nime Hungry Jack's.“

Kroonika on varasemalt kajastanud, et paljud televaatajad teavad Eppu ehk hoopis kui võluvat lauljatari, kelle hääl kõlab sellises raadiohitis nagu „See linn on minu“.