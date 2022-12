Lõplik ninanips kuningannale: ema skandaalse otsuse tõttu solvunud prints viib oma lapsed Taanist võimalikult kaugele

Juba 1. jaanuaril jõustub monarhi poolt tehtud otsus, mille järgi jäävad tema neli lapselast ilma printside ja printsesside tiitlitest. Tegemist on siis ainult Margrethe noorema poja Joachimi järeltulijatega, keda see reegel puudutab. Kroonprints Frederiki lastele jäävad tiitlid alles.

Joachim ja tema praegune abikaasa printsess Marie, kellega tal on kaks ühist last, elavad juba aastaid mehe töö tõttu Pariisis. Nüüd on selgunud, et prints otsustas, et pärast seda, kui tema praegune tööleping Euroopas suvel lõpeb, kolivad nad perega hoopis USAsse. Joachim olevat saanud tööpakkumise just Washingtoni.