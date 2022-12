Rokk voolab Robert Kõrvitsa soontes ning on tema geneetilisse koodi kirjutatud. Isa Harry on tuntud eesti ansambli Rock Hotel trummar ja onu Tiit Kõrvits seal kitarrist. Robert räägib, et ka kogu tema lapsepõlv on käinud rock’n’rolli taktis: ,,Olin vist nelja-viieaastane, kui onu Tiit tegi mulle laste akustilise kitarri, kuhu kirjutas oma kunstnikukäega ‘’Rockabilly Robert’’. See oli fantastiliselt äge, aga kuna ma olin liiga tatt, et seda mängida, siis kehastusin hoopis Jimi Hendrixiks ja peksin selle kitarri puruks. Kuid seda ikkagi austusest roki vastu.’’