Mustvalge isutekitaja näitab kaadreid, mis on filmitud Harry ja Meghani enda palvel nende elust viimaste aastate jooksul. Peamiselt näidatakse, kui raske on olla meedia pideva tähelepanu all. Harry on korduvalt väitnud, et see oligi peamine põhjus, miks nad Suurbritanniast USAsse kolisid.