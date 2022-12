KLÕPS | Jüri Ratast ootas pärast tantsusaate finaali kodus ees emotsionaalne vaatepilt

Tuntud poliitik Jüri Ratas on kogu saate vältel korduvalt rõhutanud, kuidas tema abikaasa Karin ning kogu pere on meest toetanud. Kroonika püüdis pärast saate finaali kaamera ette ka Ratase abikaasa Karini ja tütar Marielli.



Karin ja Mariell Ratas hoidsid toona süles kimbutäit punaseid roose. „Loomulikult on need Jürile – selle eest, et ta üldse saatesse läks ja selle väljakutse vastu võttis!“ rääkis tütar Mariell.