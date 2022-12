Rokikuninga Elvis Presley punaste sametistmetega eralennuk pandi oksjonile

Mecum Auctionsi lehel olevas tutvustuses seisab, et ostja, kes teeb Presley eralennuki eest kõige kõrgema pakkumise, saab endale ka lennuki turvalepingu koopia, kus on ka rokikuninga allkiri all. Samuti saab oksjoni võitja endale lennuki müügitehingu dokumentatsiooni koopia. Kuu enne oma surma oli Presley lennuki maha müünud.

Lennuki sisekujundus on valdavalt punakas - selles toonis on nii sametiga istmed kui ka vaipkate. Samuti on lennukis hõbedasi ja kuldseid detaile. Pardal leidub ka mikrolaineahi, televiisor ja kassetimängija. Lennukisse mahub kuni üheksa reisijat, kuuel istmel on võimalik seljatugi alla lasta.

Vaata pilte lennukist siit.

Kui lennuki uus omanik soovib aga lennuki saatmist, siis tuleb oksjonilehe andmetel võtta lennuk osadeks. Oksjon, kus Elvise lennukile saab pakkumisi teha, toimub 8. jaanuaril 2023. aastal.

Tegemist on ühega mitmest lennukist, mida Presley omas. Kaks rokikuninga lennukit on hetkel Ameerikas Memphise linnas välja pandud, vahendab New York Post.