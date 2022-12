Saaga jätkub? Amber Heard nõuab Johnny Deppi vastu uut kohtulahingut

„Kohus takistas ebaõiglaselt vandekohtul arutada mitut erinevat juhtumit, kus Heard teatas väärkohtlemisest meditsiinitöötajatele,“ kirjutasid Amber Heardi advokaadid ja lisasid, et kui otsust tagasi ei pöörata, siis on tulevikus teistel ohvritel raskem tõestada seda, et nad on vägivalla ohvriks langenud.