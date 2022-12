MIS TOIMUS „VILLAS“? | Mis pruut? Arles ei tea, kust võeti saates jutt, et ta jättis Liisi maha teise naise tõttu

Uurisime Kroonika iganädalases saates „Mis toimus „Villas“?“ järgi noormehelt endalt, et miks ta Liisiga siis nõnda koledalt on saates käitunud. Kas otsus neiuga lõpparve teha sündis kohe pärast seda, kui nad olid esimest korda seksinud? Tuleb välja, et saates välja hõigatud fakt, et Arlesel oli samal ajal Eestis pruut ootamas, ei vastanudki tõele!