Tervis ütles üles: Jüri Pootsmann lükkab kontserdid järgmisesse aastasse

„Kahjuks ütles tervis nii üles, et mul pole sel ega järgmisel nädalal võimalik astuda teie ette nii 100% terve ja energilisena, kui ma tahaksin. Need otsused on kõik minu tiimi ja plaadifirmaga kooskõlastatud ja tulid väga raskelt, kuid läbimõeldult,“ kirjutas Jüri oma Instagrami kontol ja lisas, et otsus tehti viimasel hetkel. „Südamest vabandan, aga tunnen, et tervis peab hetkel number üks olema,“ sõnas Pootsmann. „Väga loodan, et mõistate ja kohtume juba uuel aastal! Püsige terved,“ kirjutas laulja lõpetuseks.