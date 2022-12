Tõeline internetihitt: elektrikatkestuste käes vaevlevate ukrainlaste humoorikat videot on vaadatud üle 1,6 miljoni korra

Video räägib läbi huumoriprisma sellest, kuidas ukrainlased kasutavad üürikest elektriaega majapidamistöödeks. TikToki trendidest kokkupandud lühivideo postitati RusDelfi Facebooki kontole 1. detsembril ning see on tänaseks kogunud üle 1,6 miljoni vaatamise.

Videos on näha, kuidas ukrainlased käivitavad elektrigeneraatoreid, kuna Venemaa massiliste rünnakute tõttu esineb üle Ukraina elektrikatkestusi. Kiievi ja Odessa elanikud rõõmustasid, et nad said ise kodugeneraatori käima panna, kuna varem neil sellist kogemust polnud.

Lustakas video on jõudnud enam kui kolme miljoni kasutajani, kellest üle miljoni on Ukrainas. Samuti on video jõudnud Poola, Saksamaa, Moldova, Itaalia, Venemaa, Läti, Leedu ja Ameerika Ühendriikide publikuni. Facebooki postitatud videot on jagatud juba üle 17 000 korra.