ARMAS KLÕPS | Kuus aastat koos: Liina Ariadne Pedanik ja Martti Hallik tähistasid oma suhte aastapäeva

Liina kommenteeris oma Instagrami storys enda ja Martti aastapäeva lähemalt. „Nii tänulik, et see mees on mu elus. Ta armastab mind tingimusteta ja julgustab mind alati endale truuks jääma. Ma poleks kunagi arvanud, et leian sellise armastuse. Ta teeb minust parema inimese,“ sõnas Pedanik armsalt oma abikaasa kohta sotsiaalmeedias.