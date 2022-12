Suri sarjadest „Cheers“ ja „Veronica's Closet“ tuntud näitleja Kirstie Alley

„Meil on kurb meel teatada, et meie imeline, äge ja armastav ema on meie seast lahkunud,“ avaldasid näitlejanna lapsed True ja Lillie Parker esmaspäeval oma teates. Alley suri pärast võitlust vähiga, mis tal alles hiljuti avastati. Perekonna sõnul ümbritsesid näitlejannat surma hetkel tema lähedased, vahendab BBC.