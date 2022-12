Jaan Pehk lõpetas ülikooli: see on minusugusele keskealisele mehele tähtis sündmus

Pehk (47), kes on tuntud ka Orelipoisi nime all, sõnas hommikuprogrammis, et viis Viljandi kultuuriakadeemias lõpuni kunagi ammu Otsakoolis pooleli jäänud muusikaõpingud. „Ma kujutasin ette, et ma ikka peaksin seda elu jooksul tegema, ja ma sain sellega lõpuks hakkama. Juurde tuli ülikoolidiplom, mis on minusugusele juba keskeas eakale mehele väga tähtis sündmus,“ lausus ta saates.

Orelipoiss kirjeldas ka ühe tudengi elu Viljandi linnas – ta usub, et tudengi elu on tore, lõbus ja hariv. Veel sõnas Pehk, et viimastel aastatel jõudis ta erinevatele koosviibimistele pigem harva. „Viljandi on väga tore paik, kus õppida, ja üldse on väga tore õppida, olgu see siis Tallinnas või Tartus,“ lausus muusik. Teiste tudengitega sai samuti ta kooliõpingute raames koostööd teha.