Brooklyn Beckham tegi uue tätoveeringuga austusavalduse oma isale

Brooklyn postitas oma Instagrami kontole värske pildi oma tätoveeringust ja näitas, milline see välja näeb. Noormees lasi oma käele tätoveerida nime 'Joseph'. Tegemist on Brooklyni keskmise nimega ning tätoveeringuga avaldas ta austust ka oma isale, vahendab Hello Magazine. Nimelt on tema jalgpallurist isa täisnimi David Robert Joseph Beckham.