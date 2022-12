ÜLEVAADE | Valed aina kuhjuvad: Harry ja Meghani dokfilm kasutab veelgi rohkem kaadreid, millel pole nendega mingit pistmist. Välja on lõigatud Harry ekspruut.

Nüüd on avastatud, et samast treilerist vilksatas läbi ka paparatsode tehtud foto Harryst. Briti väljaanded meenutasid, et tegelikult oli sellel pildil ka Harry toonane pruut Chelsy Davy, kes on nüüd osavalt kaadrist välja lõigatud. USA meedia väitis juba mõne nädala eest, et Meghan on oma abikaasa peale juba niigi kuri, et prints oma endiste pruutidega peagi ilmuva autobiograafia „Spare“ jaoks ühendust võttis.