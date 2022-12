KUUM KLÕPS | Tõsielustaar hakkas auhinnagalale minema nii riskantse kleidiga, et otsustas ikkagi koju jääda

32-aastane iirlanna oli juba täiesti valmis. Tal oli meik näos, juuksed sätitud ja vägagi riskantne kleit juba seljas, kuid ikkagi otsustas ta sisuliselt viimasel minutil, et ta ei taha punasel vaibal niimoodi kõndida. Tegemist oli Maurale spetsiaalselt õmmeldud riideesemega, kuid ikkagi tõdes naine, et tal polnud mitte mingit kontrolli antud kleidi liikumise üle.

„Ma tõesti ei tea, mida teile öelda. Lihtsalt, ma tunnen, et see kleit ei ole sobiv ja kõlblik moeauhindade jagamisele,“ teatas Maura pärast seda, kui tähelepanelikud fännid olid juba märganud, et punase vaiba fotodelt pole teda näha.