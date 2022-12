Vilja Toomast leppis Edgar Savisaarega ära: ta suhtleb minuga nii, nagu oleksime jätkuvalt abielus

Riigikogu liige Vilja Toomast (60) ja ta abikaasa Taimo Toomast (60) valmistusid aasta alguses koos juba Taimo lahkumiseks, kui mais leiti ühest põhjamaariigist doonorkopsud, mis päästsid tasahilju hääbuva Taimo elu. Praegu on endine ooperilaulja ja lauluõppejõud Taimo veendunud, et laulab Viljale kord veel laval serenaadi ja annab kontserte, aga taastumine võtab aega.

Vilja tunnistab, et kui Taimol on toibumine operatsioonist sujunud suuremate tagasilöökideta, tervis paraneb ja kõik läheb ülesmäge, siis teda asus just pärast abikaasa operatsiooni kimbutama depressiivsus ja ärevushäire, nagu ka paarikümne aasta eest. Siis taastus rängast infarktist tema toonane abikaasa Edgar Savisaar (72).