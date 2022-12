Pärast Riho Sibula surma mõne nädala eest ei teadnud laiem avalikkus, et kuulsast muusikust jääb maha ka üks järeltulija. Sibul ise oma eluajal meediale ei öelnud, et tal kasvab ka tütar, kes on nüüdseks juba täiskasvanuks saanud.