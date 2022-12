Kristjan Jõekalda avab uue saate tagamaid: olen selleks kogu elu valmistunud ja nüüd on see lõpuks käes

Kristjan Jõekalda avaldas, et on sellisest saatest mõelnud aastakümneid. „Kui mulle see ettepanek tehti, mõtlesin küll, kas nüüd või mitte kunagi,“ lausus saatejuht. „Olen selleks saateks kogu elu valmistunud ja nüüd on see lõpuks käes.“

„Olen teiste hoovi peal korvpalli käinud põrgatamas, teinud tsirkust ja pannud naiste trikoosid selga, aga võib-olla on käes aeg, et riietuda viisakalt, istuda tugitoolis ning rääkida tõsisematel teemadel. See, mis ma praegu teen, on õige,“ ütleb Kristjan uut saadet kommenteerides.

Kolm kümnendit eratelejaamade ekraanil saateid teinud Jõekalda esimene autorisaade „Kümme kaadrit“ jõuab ETV2 ekraanile 17. detsembril. Iga saade keskendub ühele persoonile, kus kümne pildi põhjal joonistuvad välja külalise eredamad elusündmused ning hetked, mis südamesse jäänud.

Jõekalda jätkab ka TV3s saate „Suur lotokolmapäev“ juhtimist. „Selles suhtes läks hästi, et TV3 ei häiri, et teen saadet ETVs, ja ETVd ei häiri, et juhin lotosaadet TV3s,“ ütles Kristjan oktoobris Kroonikale.