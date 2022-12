Lahkamine paljastas: Anne Heche'i organismis oli kokaiini, kuid ta polnud õnnetuse hetkel pilves

Heche'i lahkamisaruanne on 12 lehekülge pikk ning kajastab toksikoloogilist uuringut, mis näitlejannale tehti. Uuringust selgus, et Heche'i organismis oli bensoüülekgoniini, mis on kokaiini metaboliit, kuid keelatud aine kasutamine ei olnud filmistaari surma üks põhjustest.

Uuringust selgus, et Heche'i uriinis oli jälgi ka fentanüülist, kuid on kindlaks tehtud, et seda manustati näitlejannale haiglas tema valude leevendamiseks. Samuti tuli uuringust välja, et Heche on kunagi varem tarvitanud marihuaanat, aga mitte autoõnnetuse eel.

Lahkamisaruanne kinnitas ka Heche'i surma põhjust, milleks oli suitsu sisse hingamine ja suured termilised põletused. Veel tuli välja, et avariist tekkinud vigastuste tõttu oli Anne'i rinnaluu murdunud ning seetõttu oli tema hingamine pärast autoõnnetust süttinud sõidukis olnud äärmiselt valus. Rinnaluu murdumine oli raskendanud Heche'i organismi hapnikuga varustamist ning hapnikupuuduse tõttu oli ta saanud ajukahjustuse. Ametlikult on märgitud Heche'i surmapõhjuseks õnnetus.

Peale selle tuli aruandest välja, et 40 protsenti näitlejanna kehast oli saanud esimese astme põletusi. Et naist ränka avariisse sattunud ja põlevast autost välja saada, oli vaja lausa 60 tuletõrjuja abi, kellel kulus kolmveerand tundi, et näitlejanna autost välja tuua, vahendab Entertainment Tonight.