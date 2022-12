Soome rahvusringhääling sattus iseseisvuspäeva järelpeo kajastamise tõttu vaatajate pahameele alla

Kui tavapäraselt on Soome iseseisvuspäeva järelpidu kajastamise kohapealt tegelenud põhjanaabrite telekanal Yle, siis sel aastal nii polnud ja eetrisse läks programm, mida filmiti telestuudios.

Telekanal Yle oli varem Iltalehtile antud kommentaaris öelnud, et nad ei näita teleekraanil Soome iseseisvuspäeva järelpidu hotellis Kämpi. Saate tegevprodutsendi Ville Mättö sõnul tehti otsus kajastada peo jätkumist telestuudios aastal 2020 seoses pandeemiaga. „Koroonaperioodil kolisime jätkupeo kajastamise telestuudiosse ja sellest otsusest lähtuvalt jätkame sellega ka tänavu,“ lausus Mättö. „Teisalt oleme me jätkupidu kajastanud kohapealt mitu aastat ja kui koroona sundis meid peo jätkumist kajastama telestuudiost, siis mõtlesime ka nüüd, et jätkame teleprogrammiga stuudiost,“ lisas tegevprodutsent.