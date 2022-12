Aastatetaguses menubändis The Sun koos mänginud Tanel Padari (42) ja Danel Pandre (49) ühine osaühing Crunch Industry, mille kaudu liikusid suuresti ka The Suni rahad, kustutati äriregistrist. Osaühing sundlõpetatakse kohtumääruse alusel ja üldjuhul on selle põhjuseks osaühingu või selle tegevuse mittevastavus seadustele.